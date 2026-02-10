Sutor Montegranaro trionfa nel Derby Marchigiano | 47-70 e vetta condivisa in Serie C Unica

La Sutor Montegranaro ha vinto il derby contro BioTre Porto Sant’Elpidio con un netto 70-47. La squadra di Montegranaro conquista la vetta condivisa in Serie C Unica, lasciando gli avversari a distanza. La partita si è giocata domenica a Porto Sant’Elpidio e ha visto i gialloblù dominare dal primo minuto, prendendo il controllo del match e mantenendo il vantaggio fino alla sirena. È stata una vittoria importante che rilancia le ambizioni di Montegranaro nella stagione.

Derby Marchigiano: La Sutor Montegranaro Conquista Porto Sant'Elpidio e Guida la Serie C Unica. Porto Sant'Elpidio (Fermo), 10 febbraio 2026 – Il derby tra BioTre Porto Sant'Elpidio e Sutor Montegranaro, valido per il campionato di Serie C Unica, ha visto la compagine ospite imporsi con un netto 47-70, domenica scorsa. Il risultato ha proiettato la Sutor in vetta alla classifica, a pari merito con la Giovane Robur Osimo, segnando una svolta significativa nel campionato regionale. La partita, disputatasi sul parquet di Porto Sant'Elpidio, ha rappresentato un confronto cruciale per entrambe le squadre, con una forte valenza territoriale e sportiva.

