Brindisi vince 93-74 | Roseto in crisi la vetta si avvicina Decisivi Vildera Esposito e la regia di Cinciarini

Brindisi ha battuto Roseto 93-74, perché la squadra ospite ha mostrato molte difficoltà in difesa. Vildera, Esposito e Cinciarini hanno guidato la vittoria con ottime prestazioni e passaggi precisi. La squadra di casa ha sfruttato il pubblico del PalaPentassuglia, che ha incitato forte fin dall’inizio. Roseto ha accusato un calo di intensità nel secondo quarto, permettendo a Brindisi di allungare il distacco.

Brindisi vince e si avvicina alla vetta: Roseto cade al PalaPentassuglia. La Valtur Brindisi ha consolidato la sua posizione nel campionato di Serie A2 superando la Liofilchem Roseto con un punteggio di 93-74. La vittoria, ottenuta domenica 15 febbraio 2026 al PalaPentassuglia, avvicina la squadra di coach Bucchi alla capolista Pesaro, mentre per Roseto si complica ulteriormente la situazione in classifica. Primi minuti di Brindisi, reazione di Roseto. L'inizio della partita ha visto subito la Valtur Brindisi prendere il controllo del gioco. Il centro Vildera si è subito fatto sentire sotto canestro, mettendo a segno i primi sei punti e contribuendo a creare un divario iniziale di nove lunghezze.