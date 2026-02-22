Braglia motiva la squadra, affermando che hanno qualità per cambiare rotta. Il Pontedera si impegna a ottenere i risultati necessari per migliorare la posizione in classifica. La squadra lavora intensamente in allenamento, concentrandosi su strategie offensive e difensive. I giocatori sono determinati a dimostrare il loro valore nelle prossime partite. La società aspetta segnali di ripresa, mentre il pubblico spera in una svolta positiva. La sfida successiva si avvicina rapidamente.

Il Pontedera ci crede, ma adesso serviranno i risultati necessari per provare ad invertire l’andamento preoccupante che vede i toscani alle prese con una classifica drammatica. I granata oggi cercheranno di sfidare l’ Ascoli tirando fuori l’orgoglio e gettando il cuore contro l’ostacolo. "I ragazzi hanno qualità e non meritano l’ultima posizione – commenta il tecnico Piero Braglia alla vigilia del confronto odierno –. In settimana ho visto buone cose e grande disponibilità. Tutto chiaramente deve essere confermato la domenica, ma sono contento di quello che ho visto in questi giorni. Abbiamo potuto fare una settimana intera di lavoro contrariamente di quanto avvenuto contro gli umbri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Braglia, il Pd fa quadrato ’Fuoco amico’ su Azione: "Non conoscono i territori". Pure Richetti striglia i suoiMatteo Richetti, capogruppo di Azione, interviene per calmare le tensioni tra il suo partito e il sindaco di Palagano, Fabio Braglia.

Parma-Juventus, Cuesta carica l’ambiente: «Servono solidità, qualità e maturità»Domani il Parma sfida la Juventus in una partita importante, con l’obiettivo di mettere in campo determinazione e sicurezza.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Braglia carica i suoi: Abbiamo qualità; Serie B. Carrarese verso Modena: serve concretezza, Calabro carica il gruppo.

Braglia, il Pd fa quadrato ’Fuoco amico’ su Azione: Non conoscono i territori. Pure Richetti striglia i suoiScende in campo il capogruppo parlamentare di Azione Matteo Richetti per spegnere la polemica tra il suo partito e il sindaco di Palagano e presidente della Provincia Fabio Braglia a proposito delle ... ilrestodelcarlino.it

Sottil: “Domani è una finale, servono fame e compattezza” Alla vigilia della sfida contro la Carrarese, in programma domani alle ore 15 allo Stadio Alberto Braglia, mister Andrea Sottil ha parlato nella consueta conferenza stampa di rito. Il tecnico giallob - facebook.com facebook