Braglia il Pd fa quadrato ’Fuoco amico’ su Azione | Non conoscono i territori Pure Richetti striglia i suoi

Matteo Richetti, capogruppo di Azione, interviene per calmare le tensioni tra il suo partito e il sindaco di Palagano, Fabio Braglia. Richetti critica duramente chi, nel Pd, sembra mettere in discussione le scelte della Fondazione, accusandoli di non conoscere i territori. La polemica è scoppiata dopo alcune dichiarazioni sul finanziamento, e ora il deputato cerca di riportare la calma.

Scende in campo il capogruppo parlamentare di Azione Matteo Richetti per spegnere la polemica tra il suo partito e il sindaco di Palagano e presidente della Provincia Fabio Braglia a proposito delle erogazioni della Fondazione. Bufera scatenata dopo le parole dell’assessore Paolo Zanca a una trasmissione di Tv Qui (Zanca poi ha voluto chiarire direttamente con Braglia) e rincarate da Simone Morelli sempre di Azione che ha rintuzzato ieri il presidente della Provincia dopo la sua replica. "Caro Fabio Braglia – ha esordito Richetti rispondendo al post di Braglia su Facebook – ti conosco da talmente tanto tempo e così tanto bene che non posso essere smentito quando dico che la politica e il servizio alla propria comunità trovano in te un modello esemplare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

