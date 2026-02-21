Milano riqualificazione dei Boschetti e della passeggiata pubblica di via Marina

Milano avvia la riqualificazione dei Boschetti e della passeggiata di via Marina, intervento che trasformerà un’area storica della città. L’obiettivo è valorizzare gli spazi pubblici e migliorare la fruibilità per i cittadini. Il progetto prevede interventi di recupero e riqualificazione di queste zone, che rappresentano un punto di riferimento nel tessuto urbano. La riqualificazione si inserisce in un piano più ampio di rigenerazione urbana.

© Ilgiorno.it - Milano, riqualificazione dei Boschetti e della passeggiata pubblica di via Marina

Un progetto ambizioso e importante che restituirà alla città uno dei luoghi più significativi e storici del paesaggio urbano.