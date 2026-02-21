Milano | Via Marina rinasce un bosco storico dopo la tempesta

La tempesta ha abbattuto alberi secolari in via Marina, causando danni alle piante e alle strutture vicine. Ora, il Comune interviene per riqualificare l’area, creando un nuovo spazio verde per i residenti. Sono stati piantati oltre cinquanta alberi e installate panchine lungo il percorso. La riqualificazione mira a restituire alla zona il suo fascino originario e a offrire un’oasi di tranquillità nel centro della città. La riapertura è prevista entro la fine dell’anno.

Milano Rinasce: Via Marina si Trasforma in un'Oasi Urbana. Il cuore di Milano si prepara a una significativa trasformazione. Un progetto di riqualificazione ambizioso è in fase di avvio in via Marina, zona Porta Venezia, con l'obiettivo di restituire alla città un'area verde e pedonale di grande valore storico e paesaggistico. L'intervento, che prenderà il via nei prossimi giorni, mira a ripristinare i "Boschetti", un'antica passeggiata pubblica che faceva parte del progetto originale dei Giardini Pubblici Indro Montanelli risalente al XVIII secolo. L'impulso a questa riqualificazione è arrivato in seguito al nubifragio che ha colpito Milano nell'estate del 2023, causando danni significativi all'area di via Marina. Milano, la rinascita di via Marina: presentato il progetto di riqualificazione, ecco come saràL'Assessorato all'Ambiente e Verde ha pensato di valorizzare l'intero ambito con un recupero complessivo, un intervento che va oltre il semplice ripristino delle alberature danneggiate durante il nubifragio. Restyling verde per via Marina a Milano, al via i lavori in settimana. Alla base il progetto Settecentesco del Piermarini