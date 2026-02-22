Bordilli e Bevilacqua Lega scrivono al Prefetto | 100 documenti presentati senza risposta nei termini

Paola Bordilli e Alessio Bevilacqua, consiglieri comunali della Lega, hanno scritto al Prefetto perché 100 documenti inviati dal Comune non hanno ricevuto risposta entro i tempi previsti. La mancata risposta ha rallentato le decisioni e ostacolato il lavoro di alcuni dipartimenti. La loro lettera evidenzia quanto questa situazione crei difficoltà nella gestione delle pratiche amministrative. La questione resta aperta e richiede un intervento immediato.

"I consiglieri comunali della Lega, Paola Bordilli e Alessio Bevilacqua, hanno formalmente sottoposto all'attenzione del Prefetto una grave e persistente criticità nel funzionamento dell'attività consiliare del Comune. Con diverse comunicazioni istituzionali, i consiglieri segnalano la mancata risposta, nei termini previsti, a circa 100 documenti tra interrogazioni e richieste di risposta scritta presentate dal Gruppo consiliare Lega a partire dal mese di luglio 2025 fino ad oggi". Così in una nota il gruppo consiliare della Lega a Genova. "Ma non è tutto - prosegue la nota-. I consiglieri denunciano anche la mancata risposta dell'Amministrazione circa l'eventuale svolgimento di incontri, da parte del Sindaco, della Giunta o di consiglieri delegati, con un operatore economico durante la fase della gara d'appalto, successivamente aggiudicata al medesimo operatore, per Capodanno.