Valigia sospetta all'esterno dell'ospedale | arrivano gli artificieri e la fanno esplodere

Fanpage.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Polla, nella provincia di Salerno, è stata rinvenuta una valigia sospetta all'esterno dell'ospedale. La situazione ha richiesto l'intervento degli artificieri, che hanno fatto esplodere l'oggetto per motivi di sicurezza. L'episodio ha suscitato grande attenzione nella comunità locale e tra le autorità.

La vicenda arriva da Polla, nella provincia di Salerno: all'esterno del locale ospedale è stata rinvenuta una valigia sospetta, fatta "brillare" dagli artificieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

