Valigia sospetta all'esterno dell'ospedale | arrivano gli artificieri e la fanno esplodere

A Polla, nella provincia di Salerno, è stata rinvenuta una valigia sospetta all'esterno dell'ospedale. La situazione ha richiesto l'intervento degli artificieri, che hanno fatto esplodere l'oggetto per motivi di sicurezza. L'episodio ha suscitato grande attenzione nella comunità locale e tra le autorità.

La vicenda arriva da Polla, nella provincia di Salerno: all'esterno del locale ospedale è stata rinvenuta una valigia sospetta, fatta "brillare" dagli artificieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre letture consigliate

*Allarme bomba a Polla: fatta esplodere una valigia sospetta* ? La zona è stata immediatamente circoscritta dai carabinieri Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #LiraTv #EseiProtagonista #carabinieri #allarme #polla #valigia #bomba #stata #esplod - facebook.com Vai su Facebook

Valigia sospetta all’esterno dell’ospedale: arrivano gli artificieri e la fanno esplodere - La vicenda arriva da Polla, nella provincia di Salerno: all'esterno del locale ospedale è stata rinvenuta una valigia sospetta, fatta "brillare" ... Secondo fanpage.it