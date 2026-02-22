Bolzano blindata | 3 denunce 98 controlli stop a spacciatori

Bolzano ha rafforzato i controlli dopo che tre persone sono state denunciate per aver violato le regole e tentato di spacciarsi in strada. Durante le operazioni, le forze dell’ordine hanno identificato 98 individui, sequestrando sostanze stupefacenti e fermando alcuni sospetti. La presenza aumentata mira a contrastare lo spaccio e a garantire la sicurezza pubblica. La città rimane sotto stretta sorveglianza per prevenire eventuali incidenti o ulteriori attività illecite.

Bolzano è sotto osservazione. Nelle ultime 24 ore, i servizi di controllo del territorio hanno portato all’identificazione di 98 persone e al deferimento all’autorità giudiziaria di tre individui per reati che vanno dall’invasione di edifici alla resistenza a pubblico ufficiale, passando per la violazione di un foglio di via obbligatorio. L’intensificazione dei controlli, disposta dal Questore Giuseppe Ferrari, mira a garantire maggiore sicurezza urbana nelle zone più frequentate del centro cittadino. Un dispositivo congiunto composto da Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale ha operato in modo sinergico per monitorare Piazza Verdi, l’area circostante il Teatro Comunale e il WaltherPark. 🔗 Leggi su Ameve.eu

