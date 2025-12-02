Residenti segnalano con la app alla polizia gli spacciatori | arresti e denunce

Nelle scorse settimane sono giunte alla Sala Operativa della Questura di Piacenza alcune segnalazioni tramite la App YouPol, nelle quali i cittadini indicavano una serie di movimenti sospetti da parte di cittadini nordafricani in alcune palazzine di piazzale Libertà.«Gli investigatori della. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

