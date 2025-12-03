Coppa Italia Juventus ai quarti con 2-0 all’Udinese | primo ko stagionale per i friulani in trasferta
La Juventus si qualifica ai quarti di Coppa Italia con un netto 2-0 sull’Udinese all’Allianz Stadium il 3 dicembre 2025, grazie a un’autorete di Palma e a un rigore di Locatelli. Corpo dell’articolo Con dominio territoriale e tattico, la Juventus ha liquidato l’Udinese nella sedicesimi di finale di Coppa Italia, imponendosi per 2-0 davanti al pubblico torinese. Il vantaggio è arrivato al 32’ del primo tempo: su un cross di Weston McKennie, il diciassettenne Matteo Palma ha deviato involontariamente in rete mentre tentava di anticipare Kvaratskhelia David, battendo il proprio portiere Sava. Nonostante un gol annullato per fuorigioco allo stesso David nella ripresa, la partita è rimasta saldamente nelle mani dei bianconeri, che hanno chiuso ogni spiraglio offensivo agli avversari. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
Scopri altri approfondimenti
Calcio, Coppa Italia: ottavi di finale. Juventus-Udinese 2-0 con un'autorete e un rigore trasformato da Locatelli. Padroni di casa ai quarti. Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/articoli/2025/12/la-coppa-chiama-lallianz-risponde-juventus-ud - facebook.com Vai su Facebook
Domani sera c’è la partita di Coppa Italia con #InterVenezia. M5 chiude più tardi: ultimi treni in partenza dai capolinea alle 00:30. Le stazioni di Segesta e Ippodromo chiudono poco prima della fine della partita. Maggiori informazioni: atm.it/it/ViaggiaConN… Vai su X
Juve-Udinese diretta Coppa Italia: bianconeri ai quarti LIVE - Allo Stadium si apre la tre giorni che designerà i primi quarti di finale della competizione: Spalletti senza Vlahovic, Runjaic per ben figurare. Riporta corrieredellosport.it
Pagina 2 | Coppa Italia, Juve-Udinese 2-0: un'autorete e un rigore da videocalcio portano Spalletti ai quarti - Un gol per tempo per la terza vittoria consecutiva dopo Bodo e Cagliari, ora Atalanta o Genoa. tuttosport.com scrive
La Juventus vince anche in Coppa Italia, Udinese ko allo Stadium: i bianconeri volano ai quarti - Gol nel primo tempo grazie all’autorete di Palma poi Locatelli su rigore la chiude nella ripresa. Lo riporta fanpage.it
Coppa Italia: la Juventus è ai quarti di finale, Udinese battuta 2-0 LE FOTO - Non è ancora così bella, ma questa Juventus essere vincente: i bianconeri trovano il terzo successo consecutivo in tutte le competizioni, il 2- Secondo ansa.it
Coppa Italia, Juventus-Udinese 2-0: bianconeri ai quarti di finale - La Juventus è la prima squadra qualificata per i quarti di Coppa Italia. Scrive msn.com
Coppa Italia, Juventus-Udinese 2-0: Spalletti ai quarti di finale, infortunio per Gatti - E lo fa con una vittoria agli ottavi di Coppa Italia contro l'Udinese. Scrive msn.com