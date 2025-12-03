Coppa Italia Juventus ai quarti con 2-0 all’Udinese | primo ko stagionale per i friulani in trasferta

Ilfogliettone.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus si qualifica ai quarti di Coppa Italia con un netto 2-0 sull’Udinese all’Allianz Stadium il 3 dicembre 2025, grazie a un’autorete di Palma e a un rigore di Locatelli. Corpo dell’articolo Con dominio territoriale e tattico, la Juventus ha liquidato l’Udinese nella sedicesimi di finale di Coppa Italia, imponendosi per 2-0 davanti al pubblico torinese. Il vantaggio è arrivato al 32’ del primo tempo: su un cross di Weston McKennie, il diciassettenne Matteo Palma ha deviato involontariamente in rete mentre tentava di anticipare Kvaratskhelia David, battendo il proprio portiere Sava. Nonostante un gol annullato per fuorigioco allo stesso David nella ripresa, la partita è rimasta saldamente nelle mani dei bianconeri, che hanno chiuso ogni spiraglio offensivo agli avversari. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

coppa italia juventus ai quarti con 2 0 all8217udinese primo ko stagionale per i friulani in trasferta

© Ilfogliettone.it - Coppa Italia, Juventus ai quarti con 2-0 all’Udinese: primo ko stagionale per i friulani in trasferta

Scopri altri approfondimenti

coppa italia juventus quartiJuve-Udinese diretta Coppa Italia: bianconeri ai quarti LIVE - Allo Stadium si apre la tre giorni che designerà i primi quarti di finale della competizione: Spalletti senza Vlahovic, Runjaic per ben figurare. Riporta corrieredellosport.it

coppa italia juventus quartiPagina 2 | Coppa Italia, Juve-Udinese 2-0: un'autorete e un rigore da videocalcio portano Spalletti ai quarti - Un gol per tempo per la terza vittoria consecutiva dopo Bodo e Cagliari, ora Atalanta o Genoa. tuttosport.com scrive

coppa italia juventus quartiLa Juventus vince anche in Coppa Italia, Udinese ko allo Stadium: i bianconeri volano ai quarti - Gol nel primo tempo grazie all’autorete di Palma poi Locatelli su rigore la chiude nella ripresa. Lo riporta fanpage.it

coppa italia juventus quartiCoppa Italia: la Juventus è ai quarti di finale, Udinese battuta 2-0 LE FOTO - Non è ancora così bella, ma questa Juventus essere vincente: i bianconeri trovano il terzo successo consecutivo in tutte le competizioni, il 2- Secondo ansa.it

coppa italia juventus quartiCoppa Italia, Juventus-Udinese 2-0: bianconeri ai quarti di finale - La Juventus è la prima squadra qualificata per i quarti di Coppa Italia. Scrive msn.com

coppa italia juventus quartiCoppa Italia, Juventus-Udinese 2-0: Spalletti ai quarti di finale, infortunio per Gatti - E lo fa con una vittoria agli ottavi di Coppa Italia contro l'Udinese. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Coppa Italia Juventus Quarti