Coppa Italia Juventus ai quarti con 2-0 all’Udinese | primo ko stagionale per i friulani in trasferta

La Juventus si qualifica ai quarti di Coppa Italia con un netto 2-0 sull'Udinese all'Allianz Stadium il 3 dicembre 2025, grazie a un'autorete di Palma e a un rigore di Locatelli. Corpo dell'articolo Con dominio territoriale e tattico, la Juventus ha liquidato l'Udinese nella sedicesimi di finale di Coppa Italia, imponendosi per 2-0 davanti al pubblico torinese. Il vantaggio è arrivato al 32' del primo tempo: su un cross di Weston McKennie, il diciassettenne Matteo Palma ha deviato involontariamente in rete mentre tentava di anticipare Kvaratskhelia David, battendo il proprio portiere Sava. Nonostante un gol annullato per fuorigioco allo stesso David nella ripresa, la partita è rimasta saldamente nelle mani dei bianconeri, che hanno chiuso ogni spiraglio offensivo agli avversari.

