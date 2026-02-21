Referendum | Nordio e Piantedosi a Bologna il Governo spiega
Carlo Nordio e Matteo Piantedosi sono arrivati a Bologna per sostenere il referendum sulla giustizia e la sicurezza. La visita si svolge in un momento di discussione intensa, con manifestazioni e dibattiti in città già in corso. I ministri incontreranno cittadini e rappresentanti locali, portando avanti le loro posizioni sui temi caldi. L’evento si terrà presso una sala pubblica, attirando l’attenzione di molti residenti e media.
Nordio e Piantedosi a Bologna: il governo in campo per il referendum sulla giustizia e la sicurezza. Bologna si prepara ad accogliere sabato 21 febbraio i ministri della Giustizia, Carlo Nordio, e dell’Interno, Matteo Piantedosi, per un evento dedicato al referendum costituzionale sulla giustizia e alle tematiche della sicurezza. L’iniziativa, promossa dai gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia, mira a sostenere la riforma e a favorire un confronto costruttivo in vista del voto, in un momento in cui il dibattito pubblico appare particolarmente acceso e polarizzato. Un evento al Savoia Regency per illustrare le ragioni del “sì”.🔗 Leggi su Ameve.eu
