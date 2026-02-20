Nordio e Piantedosi a Bologna | una mattinata su Referendum sulla giustizia e sicurezza

Carlo Nordio e Matteo Piantedosi sono arrivati a Bologna per partecipare a un dibattito dedicato al referendum sulla giustizia e alla sicurezza. La loro visita si concentra sulle questioni più discusse tra i cittadini, come le riforme del sistema giudiziario e le misure contro la criminalità. Gli interventi dei ministri si svolgeranno in un incontro pubblico in centro città, attirando un buon numero di partecipanti. La mattinata si preannuncia intensa, con discussioni aperte e confronti diretti con il pubblico.

Bologna, 20 febbraio 2026 – Il referendum sulla giustizia, ma anche i temi della sicurezza, al centro dell’iniziativa che, domani mattina, sabato 21 febbraio, vedrà a Bologna i ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi. A partire dalle 10, all'Hotel Savoia Regency (via del Pilastro, 2), è infatti in programma l'evento organizzato dai gruppi parlamentari di Fratelli d'Italia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, intitolato "Non c'è Si'curezza senza giustizia", organizzato al sostegno del ‘sì’ al referendum. Introdurranno i capigruppo di Fratelli d'Italia alla Camera e al Senato, Galeazzo Bignami e Lucio Malan.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

