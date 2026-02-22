Blitz sul Fiume Sisto | fermati pescatori di frodo10.000 euro di sanzioni e anguille a rischio estinzione

Le guardie ittiche della FIPSAS hanno intercettato quattro pescatori di frodo provenienti dalla Campania lungo il Fiume Sisto a Terracina, mentre catturavano anguille illegalmente. La loro attività ha portato a sanzioni per oltre 10.000 euro e ha messo in pericolo la sopravvivenza di alcune specie di anguille, già a rischio di estinzione. La cattura si è verificata durante un’operazione notturna, che ha impedito il proseguimento della pesca illegale. Gli uomini sono stati fermati sul posto.

Terracina – Nella notte tra sabato e domenica, a Terracina, lungo il Fiume Sisto, le guardie ittiche della FIPSAS – Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee hanno fermato quattro pescatori di frodo provenienti dalla Campania mentre erano intenti a pescare illegalmente anguille. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati oltre 10 chilogrammi di anguille che, ancora vive, sono state reimmesse nel loro habitat naturale. Durante il controllo sono state sequestrate le cosiddette mazzacchere, attrezzature proibite utilizzate per la cattura indiscriminata del pesce, insieme ad altro materiale non consentito.