Anguille a rischio estinzione | 150 aiutate nel viaggio verso l’Atlantico

Ravenna, 2 dicembre 2025 – Sono salpate ieri in direzione del Mar dei Sargass i centocinquanta anguille selvatiche delle valli del Parco del Delta del Po. Ad accompagnarle nelle prima miglia marine della traversata sono stati gli esperti dell’Ente Parco e i volontari dell’associazione Marinando, capitanati da Sante Ghirardi (al quale è stato consegnato dalla presidente Morelli un attestato di riconoscimento per la collaborazione), partiti insieme a loro dal porticciolo di Marina di Ravenna. PARCO DELTA DEL PO. Oggi, circa 2,5 km al largo della costa di Marina di Ravenna, sono stati liberati centocinquanta esemplari di anguilla europea. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

