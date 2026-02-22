Blitz nel carcere di Salerno e sequestro di cellulari l' Osapp | Tanto lavoro alla fine per niente

Un blitz nel carcere di Salerno ha portato al sequestro di numerosi cellulari, a causa di frequenti tentativi di contrabbando. La perquisizione, condotta da 250 agenti tra personale interno ed esterno, ha coinvolto tutte le sezioni della struttura. Gli investigatori hanno trovato dispositivi nascosti in vari punti del penitenziario, cercando di smantellare le reti di comunicazione clandestina tra i detenuti. La scoperta ha suscitato molte discussioni tra le forze dell'ordine.

Perquisizione straordinaria, ieri, nel carcere di Salerno, con 250 unità provenienti dall'esterno (GIR compreso) oltre agli interni. Ma l'iniziativa ha suscitato le immediate proteste dei detenuti presenti che probabilmente hanno notato l'arrivo degli automezzi. I detenuti hanno a lungo impedito l'accesso alle sezioni e solo dopo una specifica trattativa, nel corso della quale sarebbe stata persino aggredita la Comandante del Reparto, la perquisizione è potuta avvenire. “Il tempo intercorso tra l'arrivo dei contingenti del Corpo e la successiva perquisizione, potrebbe essere servito ai detenuti per nascondere accuratamente quanto faceva comodo nascondere, tant'è che alla fine sono stati rinvenuti non oltre 67 telefoni cellulari. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Drone con droga e cellulari intercettato nel carcere di Salerno: scatta il sequestroQuesta mattina, gli agenti della Polizia Penitenziaria di Salerno hanno intercettato un drone che cercava di portare droga e cellulari all’interno del carcere.

Blitz notturno nel carcere di Foggia: maxi sequestro di droga e cellulari, intercettato un droneNella notte, la Polizia Penitenziaria di Foggia ha effettuato un intervento nel carcere, sequestrando dieci telefoni cellulari e varie dosi di droga.

Salerno, blitz nel carcere: sequestrati cellulari e stupefacenti durante perquisizione straordinariaAl carcere di Salerno, stupefacenti e smartphone sono stati trovati durante una perquisizione straordinaria avvenuta questa mattina. A riportare ... msn.com

Tensione nel carcere di Fuorni: la protesta dei detenuti a SalernoEsplode la protesta nel carcere di Fuorni a Salerno. Donato Salzano (Radicali) denuncia il sovraffollamento e le violazioni dei diritti costituzionali dei detenuti. infocilento.it

PAOLA, NUOVO BLITZ ANTIDRONI IN CARCERE: INTERCETTATO E ABBATTUTO UN VELIVOLO Blitz antidroni nel carcere di Paola: intercettato un velivolo con droga e telefoni. Capece (SAPPE) chiede più tecnologie e organici https://www.calabriainchiest - facebook.com facebook