Inseguimento con la polizia all'uscita dell'autostrada | quasi 7 chili di droga nascosti in macchina due arresti
Durante un inseguimento all'uscita di Casalnuovo sull'autostrada A1, la Polizia Stradale ha fermato un’auto con due persone a bordo. A bordo sono stati trovati circa 6,7 chili di marijuana nascosti all’interno del veicolo. Entrambi sono stati arrestati per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, contribuendo così a rafforzare i controlli contro il traffico illecito di droga sulla rete autostradale.
L'auto con i due fuggitivi è stata bloccata dalla Polizia Stradale all'uscita Casalnuovo dell'Autostrada A1: in auto, gli agenti hanno trovato 6,7 chili di marijuana. 🔗 Leggi su Fanpage.it
