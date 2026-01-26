Controlli dei carabinieri a Carpi in barberie e parrucchiere | sospesa l' attività di due negozi

La Compagnia dei Carabinieri di Carpi ha intensificato i controlli nelle barberie e nei parrucchieri della zona, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle norme e la sicurezza dei clienti. Recentemente, sono stati sospesi due negozi che non rispettavano le disposizioni vigenti. Questa attività si inserisce in un più ampio piano di prevenzione volto a tutelare la salute pubblica e la legalità nel settore.

Prosegue l’attività di prevenzione e controllo avviata dalla Compagnia carabinieri di Carpi nel settore delle barberie e parrucchierie. In particolare, il Nucleo carabinieri Ispettorato del Lavoro di Modena, con il supporto dei carabinieri di Carpi, ha effettuato una serie di verifiche straordinarie che hanno portato alla denuncia di tre titolari di attività per numerose violazioni al D.Lgs. 812008, in materia di sicurezza sul lavoro. Nel corso dei controlli, i carabinieri hanno inoltre disposto la sospensione dell’attività per due esercizi, contestando sanzioni amministrative per 8.900 euro ed elevato ammende per 32.🔗 Leggi su Modenatoday.it Approfondimenti su controlli carabinieri Controlli nelle attività commerciali: sospesa un'attività di noleggio auto, sanzioni da 5mila euro Napoli, controlli nella movida dei Quartieri Spagnoli: sanzioni e un’attività sospesa Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su controlli carabinieri Argomenti discussi: 'Maranza' a Cornelia: l'inchiesta di RomaToday sul tavolo del prefetto. Scatta maxi operazione di controllo; Controlli dei carabinieri tra Salso, Noceto e Collecchio: 4 patenti ritirate e 3 giovani segnalati per uso di droga; San Paolo, controlli dei carabinieri al campo nomadi di vicolo salvi; Maxi-operazione dei Carabinieri a Bolzano: controlli a tappeto contro furti e degrado. Controlli dei Carabinieri: ragazzi segnalati per rissa, 15enne trovato con un coltello, spacciatore in manetteEcco il bilancio delle operazioni del weekend condotte dai Carabinieri in varie zone della provincia di Grosseto. grossetonotizie.com Controlli straordinari dei carabinieri: 15enne trovato con un coltello a serramanico fuori da una discotecaDiverse operazioni dei militari del comando provinciale di Grosseto, Quattro ragazzi identificati dopo una rissa in centro, controlli a Orbetello e all’Argentario, un arresto dopo un breve inseguiment ... msn.com Settimana di controlli straordinari dei carabinieri in Maremma. A Follonica un 15enne è stato trovato con un coltello fuori da una discoteca durante i controlli all’ingresso. Interventi anche a Grosseto, Orbetello e Argentario: risse, locali sanzionati e un arresto pe - facebook.com facebook Non si fermano i controlli dei Carabinieri a Roma: nelle aree della Stazione Termini e nell’adiacente quartiere Esquilino, in poche ore hanno arrestato 2 soggetti per furto ai danni di turisti e ne hanno denunciati altri 4. Nel corso dell’attività sono state svolte anc x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.