Un episodio di NXT esplode in caos dopo una vittoria inaspettata: Thea Hail conquista il North American Women’s Championship in modo accidentale, scatenando scompiglio tra i protagonisti e lasciando tutti senza parole. Quella che sembrava una semplice sfida si trasforma in un evento imprevedibile, mettendo in discussione i piani originali e aprendo nuove possibilità per il futuro della federazione.

© Zonawrestling.net - WWE: Titolo vinto per errore, caos totale a NXT dopo Thea Hail vs Blake Monroe

La sorprendente vittoria di Thea Hail dell’ NXT Women’s North American Championship, avvenuta nell’episodio di NXT del 16 dicembre, non era affatto nei piani originali della compagnia. Secondo quanto riportato da diverse fonti, si è trattato di un errore sul ring che ha costretto la WWE a rivedere in fretta e furia numerose storyline. Secondo Fightful Select, internamente si sta già discutendo di un rematch tra Thea Hail e Blake Monroe, e molti si aspettano l’incontro a NXT New Year’s Evil, anche se al momento nulla è stato confermato ufficialmente. L’idea sarebbe quella di “ correggere ” il finale accidentale e, potenzialmente, riportare la cintura attorno alla vita di Monroe. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

Leggi anche: WWE: Open Challenge indigesta per Blake Monroe. Cede a Thea Hail, ma il match non era ancora iniziato

Leggi anche: WWE: NXT si apre con un giallo, Blake Monroe perde il titolo in maniera rocambolesca

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

L’arbitro del match di wrestling sbaglia il finale: la vincitrice si mette le mani nei capelli.

L’arbitro del match di wrestling sbaglia il finale: la vincitrice si mette le mani nei capelli - È davvero clamoroso quello che è successo a Orlando, in occasione di un match di wrestling femminile della WWE, valido per il titolo nordamericano: la ... fanpage.it