Blackout basket Cesena | domina per mezz' ora poi S Pietro in Casale firma l' incredibile vittoria

Cesena ha dominato il gioco per oltre metà partita, grazie a una prestazione solida e aggressiva, mettendo a segno un vantaggio di 17 punti a metà terzo quarto. Tuttavia, S. Pietro in Casale ha risposto con una rimonta improvvisa e spettacolare, ribaltando il risultato negli ultimi minuti. La partita ha catturato l’attenzione degli spettatori con continui colpi di scena e intensi momenti di tensione. La partita si conclude con un risultato sorprendente, lasciando tutti senza parole.

Un'altra partita assurda, impossibile da decifrare che Cesena comanda con autorità per oltre due quarti (+ 17 a metà terzo quarto), per poi farsela scippare grazie a una rimonta strabiliante di S. Pietro in Casale che inizia a segnare con percentuali irreali e va a vincere uno scontro diretto pesantissimo in chiave salvezza. L'importanza della posta in palio spinge Cesena a una partenza solidissima che gli ospiti faticano a contenere trovandosi subito a inseguire con margini già in doppia cifra. L'attacco di casa gira a meraviglia, il vantaggio finale del quarto (26 a 17) sembra addirittura esiguo per quanto visto in campo e nella seconda frazione si procede senza altri sussulti fino al riposo di metà gara.