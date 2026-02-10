Basket femminile Serie B | Cavezzo domina Cesena cade 77-48 Reazione nel secondo quarto non basta

Nel campionato di serie B femminile, la Nuova Virtus Cesena perde nettamente contro la capolista Cavezzo. La squadra di casa non riesce a reagire nel secondo quarto e si arrende con un punteggio di 77-48. La Cavezzo impone il suo ritmo dall’inizio, lasciando poche speranze alle avversarie.

Cesena Basket, la Capolista Impone la Sua Legge: Nuova Virtus Ko 77-48. La Nuova Virtus Cesena incassa una sconfitta significativa nel campionato di basket femminile di serie B, cedendo il passo alla capolista Cavezzo con un punteggio finale di 77-48. La partita, disputata oggi, 10 febbraio 2026, ha visto la squadra cesenate affrontare una Cavezzo in stato di grazia, reduce da ben sedici vittorie nelle diciassette partite fin qui disputate nel torneo. Il match, come riportato da fonti locali, si è rivelato fin da subito in salita per le ragazze di Luca Chiadini, costrette ad arrendersi di fronte alla solidità e all’efficacia della formazione emiliana.🔗 Leggi su Ameve.eu

