Bisaccia rogo e armi | un arresto incendio doloso e allarme

A Bisaccia, un uomo è stato denunciato dopo aver provocato un incendio doloso e aver scoperto un arsenale illegale nascosto in casa. Le forze dell’ordine hanno trovato armi da fuoco e munizioni illegalmente detenute, mentre l’incendio ha causato danni a un deposito vicino. Le indagini continuano per verificare eventuali collegamenti con altre attività illecite. La vicenda ha acceso i timori sulla sicurezza nella zona dell’Irpinia.

Bisaccia, rogo doloso e un arsenale illegale: indagini in corso e allarme sicurezza nell'Irpinia. Un uomo è stato denunciato a Bisaccia, in provincia di Avellino, per incendio doloso, furto e detenzione abusiva di armi. Le indagini dei Carabinieri hanno portato al sequestro di armi, coltelli, un cannello bruciatore e altri materiali utilizzati per compiere il reato. L'episodio, avvenuto a gennaio, era stato denunciato da un imprenditore locale che aveva subito un incendio in un suo terreno, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza e sulla criminalità nelle aree interne. La quiete di Bisaccia, piccolo centro dell'Irpinia, è stata scossa nelle scorse settimane da un episodio di criminalità che ha come protagonista un residente del luogo, ora sotto accusa per una serie di reati che spaziano dal danneggiamento doloso alla detenzione illegale di armi.

