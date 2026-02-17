Domo 2 a rischio | trasporto merci Italia-Nord Europa M5S chiede piano salvataggio e tutela posti di lavoro

Domo 2 potrebbe chiudere, mettendo a rischio il trasporto di merci tra Italia e Nord Europa. Il Movimento 5 Stelle ha presentato un'interrogazione al Consiglio Regionale del Piemonte per chiedere un intervento immediato. La decisione arriva dopo che l’azienda ha segnalato difficoltà finanziarie e la minaccia di sospendere le operazioni. La mancanza di un piano di salvataggio mette in allarme lavoratori e imprenditori del settore.

Domo 2 a Rischio Chiusura: L'Interrogazione M5S al Consiglio Regionale del Piemonte Scuote il Trasporto Merci. L'asse ferroviario del Sempione è di nuovo al centro di una crisi occupazionale e logistica. Il Consiglio regionale del Piemonte è stato chiamato a discutere la situazione dello scalo ferroviario di Domo 2, nel Verbano-Cusio-Ossola, a seguito dell'annuncio di SBB Cargo Italia di cessare il servizio Ro.La entro dicembre 2025 e della conseguente decisione di DB Cargo Italia di interrompere le attività. L'interrogazione urgente presentata dal Movimento 5 Stelle mira a sollecitare la Giunta regionale a definire un piano d'azione per salvaguardare i posti di lavoro e rilanciare un'infrastruttura strategica per il trasporto merci tra Italia e Nord Europa.