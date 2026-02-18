Bimbo col cuore bruciato il comitato dice no a un nuovo trapianto L'avvocato | 10% di possibilità di riuscita

Il comitato medico ha respinto la richiesta di un nuovo trapianto per il bambino con il cuore bruciato, spiegando che le probabilità di successo sono solo il 10%. La madre del piccolo aveva chiesto un'ulteriore operazione, ma il team sanitario ha deciso di non approvarla, ritenendo troppo rischiosa la procedura. L’avvocato Francesco Petruzzi, che rappresenta la famiglia, ha confermato la decisione e ha aggiunto che si continuerà a cercare alternative. La vicenda rimane al centro dell’attenzione pubblica.

Lo ha spiegato il legale della madre del piccolo, l'avvocato Francesco Petruzzi. Ma il comitato medico ha espresso "parere negativo" ad un nuovo intervento. Trapianto col cuore "bruciato", parla la mamma del bimbo: "L'abbiamo saputo dai giornali. Ora serve solo un miracolo" La mamma del bambino racconta che hanno saputo della condizione del cuore solo dai giornali.