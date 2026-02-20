Chieti bimbo di 15 mesi muore dopo aver ingerito cocaina | indagata la madre

A Vasto, in provincia di Chieti, la morte di un bambino di 15 mesi è legata all’ingestione di cocaina, secondo quanto accertato dagli investigatori. La Procura ha aperto un’indagine per omicidio colposo e ha iscritto nel registro degli indagati la madre del piccolo. Il fatto è accaduto il 10 agosto dello scorso anno, quando il bambino è stato trovato senza vita nella sua casa. La madre è sotto inchiesta, mentre si cercano ulteriori dettagli sulle circostanze del tragico episodio.

A Vasto, in provincia di Chieti, la Procura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo dopo la morte di un bambino di 15 mesi, avvenuta il 10 agosto dello scorso anno. In un primo momento si era ipotizzato un caso di "morte in culla" per il decesso del bimbo. Secondo quanto ricostruito invece dagli inquirenti, il piccolo avrebbe ingerito una "quantità letale di cocaina" trovata nell'appartamento in cui viveva con la madre, in base all'esito dell' autopsia. Alla donna è stato contestato di aver lasciato la droga in un punto facilmente raggiungibile dal piccolo, sottolineando come, a quell'età, i bambini, incuriositi, afferrano qualsiasi cosa sia alla loro portata.