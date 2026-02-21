Bimbo morto dopo il trapianto di cuore fallito si aggrava la posizione dei medici | l’accusa è di omicidio colposo sequestrati i cellulari

Domenico, il bambino morto a Napoli dopo un trapianto di cuore, è deceduto a causa di complicazioni post-operatorie. I medici coinvolti nel procedimento sono sotto indagine per omicidio colposo, mentre sono stati sequestrati i loro cellulari. La famiglia del piccolo denuncia una gestione inappropriata durante l’intervento, che potrebbe aver influenzato il decorso clinico. Le autorità ora verificano i dettagli dell’intervento e le condizioni pre-operatorie del bambino.

È morto oggi a Napoli il piccolo Domenico, il bambino sottoposto lo scorso 23 dicembre a un delicato trapianto di cuore all’ospedale Monaldi. Il decesso, avvenuto dopo quasi due mesi di ricovero e complicazioni cliniche, ha portato la Procura ad accelerare l’inchiesta già aperta nelle settimane successive all’intervento. I magistrati hanno notificato un avviso di garanzia ai sei sanitari dell’ospedale Monaldi già iscritti nel registro degli indagati. L’ipotesi di reato, al momento, è quella di lesioni colpose gravissime. Nei prossimi giorni, con il conferimento dell’incarico per l’esame autoptico, verrà formalizzata anche l’accusa di omicidio colposo alla luce della morte del bambino. 🔗 Leggi su Open.online

