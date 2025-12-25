Uomo di 32 anni cade dalla seggiovia a causa del vento | precipita per 10 metri è gravissimo
Aveva appena finito il turno di lavoro in una baita-ristorante della località turistica friulana e stava tornando a valle. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche: Per una raffica di vento viene spinto giù dalla seggiovia e precipita per 10 metri
Uomo cade dalla seggiovia a causa del vento, è in gravi condizioni - Il 32enne era appena salito sulla seggiovia per rientrare a valle quando una forte raffica di vento ha sollevato la rete di protezione che si trova nell'area intorno all'impianto. tg24.sky.it
