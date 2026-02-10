Messina | nasce Comitato per i prigionieri palestinesi focus su Barghouti e diritti umani nelle carceri israeliane

Messina si appresta a creare un Comitato civico dedicato alla liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi nelle carceri israeliane. L’obiettivo è portare l’attenzione sulla condizione dei detenuti e spingere per il rispetto dei diritti umani in quei territori occupati. L’iniziativa si inserisce in un movimento più grande che cerca di coinvolgere l’opinione pubblica e fare pressione sulle autorità.

Messina si prepara a lanciare un Comitato civico per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi detenuti nelle carceri israeliane, un'iniziativa che si inserisce in una più ampia campagna internazionale volta a sensibilizzare l'opinione pubblica e a sollecitare il rispetto dei diritti umani nei territori occupati. La presentazione del Comitato è prevista per il 12 febbraio presso il Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, e vedrà la partecipazione di Luisa Morgantini, ex vicepresidente del Parlamento europeo. L'iniziativa, annunciata in un contesto di crescente preoccupazione per le condizioni dei detenuti palestinesi, mira a dare voce a una richiesta di giustizia e libertà che risuona a livello internazionale.

