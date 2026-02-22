bilal fawaz vince titoli britannico e del commonwealth con rimonta finale su ishmael

Bilal Fawaz conquista i titoli britannico e del Commonwealth grazie a una rimonta decisiva contro Ishmael Davis alla Motorpoint Arena di Nottingham. Davis aveva iniziato bene, ma Fawaz ha reagito con energia nel secondo tempo, portando a casa la vittoria. La serata ha visto un match emozionante, con scambi intensi e un pubblico coinvolto. La vittoria di Fawaz apre nuove opportunità per il suo percorso nel pugilato.

Nel corso della serata al Motorpoint Arena di Nottingham, Bilal Fawaz ha rimontato un avvio sfizioso di Ishmael Davis per conquistare le cinture britanniche e del Commonwealth nella categoria super welter. L’incontro si è rivelato una battaglia di strategia e dinamismo, con Davis capace di imporre la distanza nelle fasi iniziali e Fawaz pronto a reagire, accelerando nella seconda metà e guidando la conclusione verso un verdetto decisivo. il punteggio ufficiale della contesa è stato deciso da una decisione a maggioranza, con i cartellini che hanno indicato 114-114, 115-113 e 115-114 Davis, 30 anni, ha preso subito l’iniziativa utilizzando la jab mancina e una notevole mobilità per tenere l’avversario a bada. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

