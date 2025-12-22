Commonwealth Sport ha confermato nei giorni scorsi che Warner Bros. Discovery si è assicurata l’esclusiva della trasmissione in diretta nel Regno Unito, Irlanda e per l’Europa continentale i diritti multimediali digitali, in un accordo storico, dei i Giochi del Commonwealth di Glasgow 2026. TNT Sports offrirà la copertura in diretta agli spettatori tramite un canale . L'articolo proviene da Sport in TV. 🔗 Leggi su Sportintv.eu

© Sportintv.eu - I Giochi del Commonwealth 2026 in diretta su Warner Bros. Discovery

