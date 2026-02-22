Berlinale 2026 | l’Orso d’Oro a Ilker Catak

Ilker Catak ha vinto l’Orso d’Oro alla Berlinale 2026 con il suo film “Yellow Letters”, in un’edizione influenzata dalle tensioni sulla crisi di Gaza. La giuria, presieduta da Wim Wenders, ha premiato la pellicola per la sua narrazione intensa e visivamente forte. La cerimonia di premiazione si è svolta in un clima di attesa, mentre il pubblico ha seguito gli sviluppi con grande attenzione. La vittoria di Catak rappresenta un momento significativo nella scena cinematografica internazionale.

lker Catak conquista la giuria di Wim Wenders con Yellow Letters in un'edizione segnata dalle tensioni per Gaza Il tappeto. Il tappeto rosso di Berlino si chiude con un verdetto che profuma di profezia e impegno civile. La giuria della 76esima edizione della Berlinale ha assegnato l'ambito Orso d'Oro a Yellow Letters di Ilker Catak, un'opera potente che scuote le coscienze europee. Il regista tedesco firma un racconto teso sulla repressione di una famiglia di artisti in Turchia, un film che la Lucky Red distribuirà presto nelle sale italiane. Wim Wenders ha motivato la scelta definendo la pellicola una premonizione terrificante capace di mostrare un futuro prossimo che potrebbe bussare presto alle nostre porte occidentali.