Berlinale 2026 | Orso d’Oro a Yellow Letters di ?lker Çatak – cerimonia carica di politica!

La giuria ha assegnato l’Orso d’Oro a Yellow Letters di Ilker Çatak, evidenziando il forte messaggio politico del film. La decisione ha suscitato discussioni tra gli spettatori, soprattutto per il contenuto che denuncia le tensioni in Medio Oriente. Durante la cerimonia, molti premiati hanno espresso solidarietà alle vittime del conflitto, aggiungendo un tocco di attualità alla manifestazione. La premiazione si è conclusa con un applauso lungo e sentito, lasciando spazio alle riflessioni.

La 76ª Berlinale ( Festival Internazionale del Cinema di Berlino ) si è conclusa oggi 21 febbraio 2026 con una cerimonia di premiazione segnata da forte tensione politica (molti vincitori hanno denunciato la situazione in Medio Oriente e Gaza), ma anche da riconoscimenti a opere autoriali di grande impatto. L’ Orso d’Oro per il Miglior Film è andato a Yellow Letters (Gelbe Briefe) del regista tedesco-turco?lker Çatak (già noto per La scuola cattolica, nominata Oscar 2024), un dramma ambientato in Turchia che esplora l’autoritarismo strisciante e le sue conseguenze su una coppia di artisti. La giuria presieduta da Wim Wenders ha lodato il film come un ritratto potente della vita sotto il totalitarismo, un “ wakeup call ” per il mondo intero. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

