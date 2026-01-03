Durante il concerto di Capodanno a La Fenice di Venezia, si sono registrate ulteriori proteste in merito alla nomina di Beatrice Venezi come direttrice musicale del teatro. L’evento ha attirato l’attenzione di pubblico e media, evidenziando le tensioni ancora presenti sulla figura e il ruolo della direttrice. La vicenda rimane al centro di un dibattito pubblico, con opinioni contrastanti e discussioni in corso.

Durante il tradizionale concerto di Capodanno a La Fenice di Venezia, si sono verificate nuove proteste contro la nomina di Beatrice Venezi a direttrice musicale del teatro. I dipendenti della struttura, dai tecnici all’orchestra, sono apertamente contrari alla decisione del sovrintendente Nicola Colabianchi che, secondo loro, le avrebbe affidato l’incarico più per la sua vicinanza alla destra, che per veri meriti artistici. Da mesi, i lavoratori chiedono la rimozione di Venezi e le dimissioni di Colabianchi, senza però aver ottenuto alcun risultato. Dopo mesi di agitazioni, lanci di volantini e scioperi, in occasione dell’evento di Capodanno, hanno deciso di manifestare in diretta, sulla rete nazionale, il loro malcontento, anche in modo discreto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Le proteste contro Beatrice Venezi proseguono anche durante il concerto di Capodanno

