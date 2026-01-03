Le proteste contro Beatrice Venezi proseguono anche durante il concerto di Capodanno
Durante il concerto di Capodanno a La Fenice di Venezia, si sono registrate ulteriori proteste in merito alla nomina di Beatrice Venezi come direttrice musicale del teatro. L’evento ha attirato l’attenzione di pubblico e media, evidenziando le tensioni ancora presenti sulla figura e il ruolo della direttrice. La vicenda rimane al centro di un dibattito pubblico, con opinioni contrastanti e discussioni in corso.
Durante il tradizionale concerto di Capodanno a La Fenice di Venezia, si sono verificate nuove proteste contro la nomina di Beatrice Venezi a direttrice musicale del teatro. I dipendenti della struttura, dai tecnici all’orchestra, sono apertamente contrari alla decisione del sovrintendente Nicola Colabianchi che, secondo loro, le avrebbe affidato l’incarico più per la sua vicinanza alla destra, che per veri meriti artistici. Da mesi, i lavoratori chiedono la rimozione di Venezi e le dimissioni di Colabianchi, senza però aver ottenuto alcun risultato. Dopo mesi di agitazioni, lanci di volantini e scioperi, in occasione dell’evento di Capodanno, hanno deciso di manifestare in diretta, sulla rete nazionale, il loro malcontento, anche in modo discreto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Leggi anche: Concerto Capodanno 2026, Michele Mariotti conquista la Fenice. Protesta contro Beatrice Venezi
Leggi anche: Concerto di Capodanno alla Fenice: il coro con la “spilla del dissenso” contro la nomina di Beatrice Venezi
Le proteste contro Beatrice Venezi proseguono con delle spillette; Fenice, San Silvestro con protesta: orchestra e direttore contro Venezi; Una spilla contro Beatrice Venezi, la protesta degli orchestrali del Teatro La Fenice al concerto di Capodanno. Brugnaro: «Voglio vederla suonare; Rai, la spilla di protesta in diretta contro la Direttrice Venezi diventa virale: polemica per il silenzio della rete.
Le proteste contro Beatrice Venezi proseguono con delle spillette - I lavoratori del teatro le hanno indossate durante il tradizionale concerto di Capodanno e le hanno distribuite al pubblico ... ilpost.it
La ‘resistenza’ degli orchestrali della Fenice: ecco la spilla contro Beatrice Venezi - ROMA – Una protesta discreta, ma visibile, ha caratterizzato il Concerto di Capodanno 2026 al Teatro La Fenice di Venezia, trasmesso in diretta su Rai 1, dove orchestra e coro (e anche qualche spettat ... dire.it
Una spilla contro Beatrice Venezi: al Concerto di Capodanno alla Fenice di Venezia la protesta “silenziosa” - Orchestra e Coro della Fenice protestano con una spilla a forma di chiave di violino al Concerto di Capodanno contro la direttrice Venezi ... ilfattoquotidiano.it
In occasione del tradizionale concerto di Capodanno alla Fenice di Venezia ci sono state nuove proteste dei dipendenti contro la nomina di Beatrice Venezi nel ruolo di direttrice musicale del teatro - facebook.com facebook
In occasione del tradizionale concerto di Capodanno alla Fenice di Venezia ci sono state nuove proteste dei dipendenti contro la nomina di Beatrice Venezi nel ruolo di direttrice musicale del teatro x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.