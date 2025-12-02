Fenice niente sciopero a Capodanno | Il concerto ci sarà Venezi? Non è cambiato nulla la battaglia dell' orchestra continua

VENEZIA - Niente sciopero a Capodanno al Teatro La Fenice. La decisione è stata presa nel pomeriggio di oggi, martedì 2 dicembre, dall'assemblea dei lavoratori che assicura. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Fenice, niente sciopero a Capodanno: «Il concerto ci sarà. Venezi? Non è cambiato nulla, la battaglia dell'orchestra continua»

