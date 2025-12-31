Una spilla contro Beatrice Venezi la protesta degli orchestrali del Teatro La Fenice al concerto di Capodanno Brugnaro | Voglio vederla suonare

Durante il concerto di Capodanno al Teatro La Fenice di Venezia, gli orchestrali hanno esposto una spilla come forma di protesta contro Beatrice Venezi. La manifestazione, silenziosa e rispettosa, si inserisce nel contesto di una discussione più ampia sulla direzione artistica e le scelte musicali. Il sindaco Brugnaro ha commentato: «Voglio vederla suonare», sottolineando l’attenzione pubblica sulla situazione.

Sarà una protesta silenziosa quella messa in scena al Teatro La Fenice di Venezia durante il concerto di Capodanno, diretto da Michele Mariotti e trasmesso in diretta su Rai1. Coro e orchestrali, pur avendo deciso di non scioperare per «onorare l'impegno con il pubblico», si appunteranno una spilla per esprimere la loro contrarietà alla nomina a direttore musicale di Beatrice Venezi. La spilletta. In una nota ufficiale, la Rsu ha dichiarato che attraverso questo gesto, finanziato dagli stessi lavoratori del teatro, si vuole rendere visibile «l'unità e la determinazione» dei lavoratori nel difendere « la dignità del lavoro e il futuro del Teatro ».

Fenice, la spilla di protesta degli orchestrali contro la nomina di Beatrice Venezi - Tra arie e cori giovedì riecheggerà, silenziosa, la polemica che sta agitando il teatro in questi mesi. msn.com

