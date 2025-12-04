Infortunio Vlahovic tegola pesantissima per la Juventus! Ecco quanto starà fuori il serbo | svelati i tempi di recupero dopo l’operazione
di Marco Baridon Infortunio Vlahovic, lo stop sarà di almeno 14 settimane per il completo recupero: dopo l’operazione il serbo tornerà in primavera, tegola pesante. Il quadro clinico di Dusan Vlahovic è ora definitivo e la sentenza del calendario è impietosa per la Juventus. Dopo l’intervento chirurgico perfettamente riuscito per la lesione di alto grado all’adduttore, lo staff medico ha stilato la tabella di marcia per la riabilitazione, confermando i timori della vigilia: i tempi di attesa saranno molto lunghi. Secondo le ultime stime, infatti, per il completo recupero dell’attaccante serbo sarà necessario uno stop di almeno 14 settimane. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Approfondisci con queste news
La speranza di tornare ai cicli vincenti, l'infortunio di Vlahovic e l'operato di Spalletti: queste le parole di Chiellini Il direttore delle strategie della Juventus è intervenuto al Galà del club 'Urbe bianconera'. Dichiarazioni riportate da Tuttosport Cosa ne pensa - facebook.com Vai su Facebook
#Chiellini: “L’infortunio di #Vlahovic pesa. Ma speriamo si trasformi in una chance per David” Vai su X
UFFICIALE – Juve, intervento riuscito per Vlahovic: il comunicato. Sarà lungo stop, i tempi - Intervento chirurgico nel pomeriggio per Dusan Vlahovic in casa Juventus: il comunicato ufficiale del club e i tempi di recupero ... Secondo fcinter1908.it
Juve: tegola Vlahovic, svelati i veri tempi di recupero - L'infortunio del serbo sembra essere più grave del previsto. Da calciomercatonews.com
Juve, tegola Vlahovic: si opera? La decisione dopo l’infortunio e i tempi di recupero - Grave infortunio per Dusan Vlahovic: lesione di alto grado, possibile operazione e stop stimato fino alla primavera inoltrata. Secondo blitzquotidiano.it
Brutta tegola per la Juventus: Vlahovic rischia fino a 3 mesi di stop - La Juventus deve fare i conti con una diagnosi pesantissima: Dušan Vlahovic ha riportato una lesione di alto grado alla giunzione muscolo- tuttojuve.com scrive
Juventus, che tegola! Lesione di alto grado per Vlahovic: salta Napoli e tante altre! - Il serbo sarà costretto a un lungo stop dopo l'infortunio che l'ha visto uscire anzitempo e in lacrime nella gara contro il Cagliari. tuttonapoli.net scrive
Juventus, tegola Vlahovic: “Lesione di alto grado”, i tempi di recupero - Grana in casa Juventus a seguito dell'infortunio di Dusan Vlahovic. Secondo newsmondo.it