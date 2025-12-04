Infortunio Vlahovic tegola pesantissima per la Juventus! Ecco quanto starà fuori il serbo | svelati i tempi di recupero dopo l’operazione

di Marco Baridon Infortunio Vlahovic, lo stop sarà di almeno 14 settimane per il completo recupero: dopo l’operazione il serbo tornerà in primavera, tegola pesante. Il quadro clinico di Dusan Vlahovic è ora definitivo e la sentenza del calendario è impietosa per la Juventus. Dopo l’intervento chirurgico perfettamente riuscito per la lesione di alto grado all’adduttore, lo staff medico ha stilato la tabella di marcia per la riabilitazione, confermando i timori della vigilia: i tempi di attesa saranno molto lunghi. Secondo le ultime stime, infatti, per il completo recupero dell’attaccante serbo sarà necessario uno stop di almeno 14 settimane. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

