Infortunio Fullkrug che tegola per il Milan! Le condizioni dell’attaccante e quanto starà fuori Ultimissime

Nell’ultimo aggiornamento, si evidenziano le condizioni di Niclas Fullkrug dopo l’infortunio subito. Il giocatore del Milan, che stava trovando una buona intesa in campo, dovrà affrontare un periodo di assenza. Di seguito, le notizie più recenti sulle sue condizioni e sulla durata prevista del recupero, per comprendere l’impatto sulla rosa rossonera.

Infortunio Fullkrug, le condizioni dell’attaccante del Milan e quanto starà fuori. Ultimissime notizie sul tedesco Proprio nel momento in cui stava iniziando a ingranare nei meccanismi tattici di Massimiliano Allegri, il destino presenta il conto a Niclas Füllkrug. Una vera e propria doccia fredda per il Milan, che perde il suo nuovo riferimento offensivo per . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Milan, infortunio per Fullkrug: i tempi di recupero - L'attaccante tedesco ha rimediato un infortunio al dito di un piede e dovrà restare fermo ai box per circa un mese, saltando dunque le partite contro Como, Lecce, Roma, Bologna, e ancora Como. fantacalcio.it