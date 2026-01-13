Infortunio Fullkrug che tegola per il Milan! Le condizioni dell’attaccante e quanto starà fuori Ultimissime
Nell’ultimo aggiornamento, si evidenziano le condizioni di Niclas Fullkrug dopo l’infortunio subito. Il giocatore del Milan, che stava trovando una buona intesa in campo, dovrà affrontare un periodo di assenza. Di seguito, le notizie più recenti sulle sue condizioni e sulla durata prevista del recupero, per comprendere l’impatto sulla rosa rossonera.
Infortunio Fullkrug, le condizioni dell’attaccante del Milan e quanto starà fuori. Ultimissime notizie sul tedesco Proprio nel momento in cui stava iniziando a ingranare nei meccanismi tattici di Massimiliano Allegri, il destino presenta il conto a Niclas Füllkrug. Una vera e propria doccia fredda per il Milan, che perde il suo nuovo riferimento offensivo per . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Infortunio Neres, l’esito degli esami: le condizioni del brasiliano e quanto starà fuori. Comunicato ufficiale
Leggi anche: Infortunio Rugani: lesione di basso grado per il difensore della Juventus! Ufficiale, le sue condizioni e quanto starà fuori
Milan, infortunio per Fullkrug: i tempi di recupero - L'attaccante tedesco ha rimediato un infortunio al dito di un piede e dovrà restare fermo ai box per circa un mese, saltando dunque le partite contro Como, Lecce, Roma, Bologna, e ancora Como. fantacalcio.it
Milan, Allegri perde Fullkrug per infortunio. Dito del piede rotto e lungo stop per il tedesco: come cambia il mercato - Il Diavolo perde Fullkrug per le prossime uscite ed è costretto a rivedere i piani sul mercato. sport.virgilio.it
Tegola Milan! Attacco decimato, Fullkrug già si è infortunato: dettagli e tempi di recupero - Continua il momento difficile per l’attacco del Milan: anche Niclas Füllkrug si ferma per infortunio. tuttonapoli.net
#Fullkrug #Milan Brutto infortunio per l'attaccante x.com
"Al #Milan mancava un attaccante con queste caratteristiche dopo l’infortunio di #Gimenez. Siamo stati bravi a inserire #Fullkrug, porta tanta fisicità e presenza: siamo sorpresi della sua forma, ci aiuterà. #Nkunku Mai messo in discussione, ci crediamo". I - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.