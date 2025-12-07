Milan nel futuro linea verde per Allegri | nel mirino c’è Licina del Bayern Monaco

Pianetamilan.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan, già operativo in vista del calciomercato di gennaio, medita di chiudere con il Bayern Monaco per l'acquisto del giovane Adin Licina, classe 2007, trequartistaesterno offensivo di enorme qualità e in scadenza di contratto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan nel futuro, linea verde per Allegri: nel mirino c'è Licina del Bayern Monaco

