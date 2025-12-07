Milan nel futuro linea verde per Allegri | nel mirino c’è Licina del Bayern Monaco
Il Milan, già operativo in vista del calciomercato di gennaio, medita di chiudere con il Bayern Monaco per l'acquisto del giovane Adin Licina, classe 2007, trequartistaesterno offensivo di enorme qualità e in scadenza di contratto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Scopri altri approfondimenti
Serie D, Varesina-Milan Futuro: dove vederla in TV e streaming - facebook.com Vai su Facebook
Bartesaghi e la stagione con il Milan Futuro: "Mi è servita molto" Vai su X
Gazzetta: "Linea verde per Max. Il futuro è già qui: dopo il sì di Arizala, c'è Licina nel mirino" - Il futuro è già qui: dopo il sì di Arizala, c'è Licina nel mirino": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che ... Scrive milannews.it
Milan Futuro-Brusaporto 1-1: Siani su rigore pareggia il gol di Sia - Brusaporto di Domenica 30 novembre 2025: formazioni e tabellino. calciomagazine.net scrive
Maignan via dal Milan a zero? Tare fa chiarezza: «Niente pressioni, decideremo insieme il futuro». Spunta il patto tra le parti - Maignan, il futuro resta un rebus: Tare ha parlato della situazione contrattuale del portiere francese confermando l’accordo verbale tra le parti per vivere la stagione con serenità Il giorno dopo la ... Da milannews24.com
Milan Futuro-Real Calepiana 1-0: decide Ossola nella ripresa - Real Calepiana di Mercoledi 26 novembre 2025: i rossoneri conquistano tre punti grazie alla rete di Ossola al 10' della ripresa, pochi minuti dopo espulso Oddo per proteste ... Secondo calciomagazine.net
Bartesaghi da record nel derby! L’ultimo 19enne in campo contro l’Inter… Segui le ultimissime sui rossoneri - Segui le ultimissime sui rossoneri Il recente Derby della Madonnina tra Milan e Inter in Serie A ha regalato non solo emozioni, ... Secondo milannews24.com
Milan Futuro, gran rimonta contro il Chievo: decide Cappelletti - Il 2 dicembre 2001 Andriy Shevchenko fece impazzire San Siro con un colpo di testa che sancì la rimonta del Milan sul ChievoVerona. Secondo gazzetta.it