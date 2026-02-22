bastoni fischiato non sbaglia nulla frattesi presente

Bastoni fischiato ha colpito durante la partita, causando proteste tra i tifosi. Frattesi è rimasto in campo senza errori evidenti, contribuendo alla manovra offensiva. Sommer non è stato chiamato in causa, rimanendo inattivo per tutta la durata dell’incontro. Bisseck ha svolto un lavoro solido in difesa, mentre Bastoni ha ricevuto applausi per alcune chiusure decisive. La squadra si prepara ora alla prossima sfida in campionato.

SOMMER 6. Mai chiamato all’intervento. BISSECK 6,5. Aziona le lunghe leve e blinda la zona di competenza. DE VRIJ 6,5. Prende un giallo che non merita, lo gestisce bene fino alla sostituzione. BASTONI 7. Gioca con tutto lo stadio contro e non sbaglia una chiusura. L’ammonizione gli farà saltare il Genoa, ma non il derby. L. HENRIQUE 6,5. Il più vicino al gol fino al vantaggio di Mkhitaryan. Diligente in copertura. FRATTESI 6,5. Contrasti e incursioni. Ottima risposta dopo tanta panchina. ZIELINSKI 7. È diventato un regista coi fiocchi. I passaggi fuori misura si contano sulle dita di una mano. Nell’intera stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Bastoni a Lecce fischiato a ogni pallone toccato. Chivu prova a rassicurarlo: “Non ci pensare”Bastoni è stato fischiato a ogni suo tocco durante la partita, a causa di una simulazione che ha portato all’espulsione di Kalulu.

“Il problema per me è più Bastoni che l’arbitro. Nulla giustifica il volo di Bastoni” (Condò)Aldo Serena ha criticato la partita, sostenendo che l’errore dell’arbitro ha influenzato il risultato e che il vero problema è stato il fallo di Bastoni, che ha causato il calcio di rigore.

Bastoni sommerso dai fischi a Lecce, la panchina dell’Inter resta incredula: cosa gli ha detto ChivuAlessandro Bastoni sommerso di fischi al Via del Mare durante Lecce-Inter dopo il caso simulazione contro la Juve ... fanpage.it

