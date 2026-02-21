Bastoni a Lecce fischiato a ogni pallone toccato Chivu prova a rassicurarlo | Non ci pensare

Bastoni è stato fischiato a ogni suo tocco durante la partita, a causa di una simulazione che ha portato all’espulsione di Kalulu. Il difensore ha tentato di tranquillizzarsi, ma i tifosi non hanno smesso di contestarlo. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti, che hanno commentato l’episodio con rabbia. La sua prova in campo ha diviso il pubblico tra applausi e fischi, creando tensione tra i supporter.

Evidentemente certe scene non conoscono bandiere né colori: la simulazione con relativa esultanza di Bastoni, che ha portato all'ingiusta espulsione di Kalulu, è una di queste. È la conseguenza è quanto successo in Lecce- Inter, o meglio sugli spalti. Lecce-Inter, Bastoni fischiato. Ad ogni tocco di palla del difensore interista, il Via del Mare risponde con sonori fischi. Chivu e Kolarov si sono detti sorpresi da questa reazione, e il tecnico rumeno avrebbe detto al suo giocatore: "Bravo Ale, non ci pensare", come rivelato dal commento di Dazn. È un comportamento del tutto naturale, quello del pubblico leccese.