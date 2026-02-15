Il problema per me è più Bastoni che l’arbitro Nulla giustifica il volo di Bastoni Condò
Aldo Serena ha criticato la partita, sostenendo che l’errore dell’arbitro ha influenzato il risultato e che il vero problema è stato il fallo di Bastoni, che ha causato il calcio di rigore. Durante la partita, il difensore dell’Inter ha sollevato troppo il ginocchio, suscitando proteste e scontri tra i giocatori.
Aldo Serena: partita condizionata dall’errore dell’arbitro. Nonostante tutto questo, la Juve ha giocato in maniera coraggiosa. Del Piero: “ci sono due partite, partita molto equilibrata fino all’espulsione ingiusta di Kalulu. L’Inter se non performa in maniera ottimale, storciamo la bocca. La Juventus ha fatto molto bene. La partita sarebbe stata decisa magari da un singolo se le cose fossero andate normalmente. Pio Esposito ha avuto un plus”. Del Piero fa notare che non c’era nemmeno la prima ammonizione (ed è difficile dargli torto): “Per me non c’è neanche il fallo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Da Ziliani a Capuano: “Andava espulso Bastoni, partita falsata, Bastoni ha rovinato Inter-Juventus” (esulta pure)
Ziliani ha criticato duramente Bastoni, affermando che avrebbe dovuto essere espulso e che la partita tra Inter e Juventus è stata falsata, sottolineando che l'intervento del difensore nerazzurro ha rovinato il match.
Clamoroso quello che è successo durante Inter-Juventus: Bastoni simula, l’arbitro ci crede ed espelle Kalulu
Durante il match tra Inter e Juventus, Bastoni ha simulato un fallo, causando l'espulsione di Kalulu, che ha ricevuto il cartellino rosso dopo aver tentato di intervenire.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
L’espulsione di Kalulu per la sceneggiata di #Bastoni certifica incontrovertibilmente (per gli interisti, vuol dire “senza dubbio”) che gli ingiocabili sono tali perché sono diventati quello per cui hanno sempre pianto! Il problema è che se ne vantano pure! #interjuv x.com