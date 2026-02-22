Bastone e lite alla fermata | 45enne ferito 54enne soccorso a Cremona

Un uomo di 45 anni, originario dell’India, è stato colpito con un bastone alla fermata dell’autobus di Vescovato, in provincia di Cremona, sabato pomeriggio. La lite tra i due coinvolti è nata improvvisamente, portando alla violenta aggressione. Un passante ha chiamato i soccorsi, che hanno trasportato il ferito in ospedale. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i motivi dello scontro. La vicenda ha attirato l’attenzione dei residenti della zona.

Un uomo di 45 anni di origine indiana è stato aggredito con un bastone alla fermata dell’autobus di Vescovato, in provincia di Cremona, sabato pomeriggio. Nell’aggressione è rimasto coinvolto anche un altro uomo, di 54 anni, che ha tentato di intervenire per sedare la lite, riportando un trauma al braccio. Entrambi i feriti sono stati soccorsi e trasportati in ospedale per accertamenti, fortunatamente senza gravi conseguenze. L’episodio è avvenuto intorno alle 17:30 di sabato in piazza Roma, a Vescovato. Secondo quanto emerso, la vittoria principale dell’aggressione stava attendendo l’autobus quando è stata avvicinata da un altro uomo, anch’esso di origine indiana, il quale ha iniziato a colpirlo ripetutamente alla testa con un bastone. 🔗 Leggi su Ameve.eu

