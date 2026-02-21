LIVE Derthona-Virtus Bologna 75-66 Coppa Italia basket 2026 in DIRETTA | Tortona vicinissima alla finale!

Derthona ha vinto contro Virtus Bologna con il punteggio di 75-66, grazie a una prestazione determinata e a un'ottima difesa negli ultimi minuti. La squadra di casa ha sfruttato al massimo il ritmo e ha conquistato il passaggio in finale della Coppa Italia 2026. Morgan ha segnato due liberi cruciali che hanno consolidato il risultato. La partita si è conclusa con grande entusiasmo tra i tifosi presenti al palazzetto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 77-68 Due su due. Due liberi Morgan, unico che sembra avere la forza per provarci. 77-66 Baldasso con un canestro quasi in tuffo. Siamo a metà 4° periodo. PAAAAALLA PERSA VIRTUS! SIAMO VICINISSIMI ALLA SORPRESONA! 75-66 NON CI CREDO! Cadendo, allo scadere. Parabola infinita, HUUUUUUB! Altra tripla! Milionesimo rimbalzo d'attacco Biligha! 72-66 Due su due dalla linea per Morgan. 72-64 Biligha schiaccia un altro +8. Fallo in attacco Tortona. 70-64 Taglia Akele e segna servito da Vildoza. 70-62 HUUUUUUUUB!!!! DA CEEEENTROCAMPO! Cosa ha messo! PALLA PERSA VILDOZA, 8:05 da giocare! 67-62 Due su due per l'altro azzurro. Derthona vs Virtus Bologna: diretta 4Q 32' 65-624Q Live - Pecchia non ci prende, rimbalzo d'attacco, tripla di Hubb 62-62. Con 8'57 tripla di Baldasso e timeout Ivanovic 65-62. 3Q 59-62 - Subito buona difesa di Tortona su Edwards, ma anche Vital ... INFORTUNIO PER L'ARBITRO Interrotta la semifinale tra Virtus Bologna e Bertram Derthona al 12': infortunio al polpaccio per Denis Quarta. Ha preso il suo posto Lorenzo Baldini.