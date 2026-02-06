Questa sera e domani le squadre di basket serie B donne di Bologna scendono in campo. La Bsl cerca di rialzarsi dopo la sconfitta contro Ravenna, mentre il Peperoncino punta a ottenere il terzo risultato positivo di fila. Due partite importanti per le formazioni locali, entrambe pronte a mettersi in gioco.

Peperoncino per calare il tris, Bsl San Lazzaro per dimenticare la sconfitta con Ravenna e ripartire. Stati emozionati diversi, stesso obiettivo, la vittoria, per le due formazioni di serie B femminile di basket. In questo fine settimana si gioca la 18esima giornata di campionato, con le due formazioni bolognesi chiamate a due difficili confronti. Si comincia questa sera con la Bsl San Lazzaro che nell’anticipo di campionato è impegnata a Scandiano alle 20.45. Contro la quinta forza del campionato le biancoverdi cercano di rialzarsi conquistando punti importanti per lasciarsi alle spalle la zona playout. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket serie B donne, le due formazioni bolognesi in campo fra questa sera e domani. La Bsl vuole l’impresa per rialzarsi. Ora il Peperoncino insegue il tris

Approfondimenti su Bsl San Lazzaro

Inizia il girone di ritorno della Serie B femminile di basket, con Bsl San Lazzaro e Peperoncino Libertas impegnate in sfide cruciali per la salvezza.

Domani si svolgono due partite di Serie B donne.

