Basket giovanile per l’Unieuro tris di vittorie e un passo falso

Il settore giovanile dell’Unieuro Forlì ha concluso un periodo caratterizzato da tre vittorie e un’eventuale sconfitta nelle competizioni Eccellenza e Gold. Un momento di attività intenso che testimonia l’impegno della società nel valorizzare i giovani talenti e mantenere un rendimento costante nelle diverse categorie di campionato.

Periodo ricco di impegni per il settore giovanile dell'Unieuro Forlì, impegnato nei campionati Eccellenza e Gold. Il bilancio complessivo sorride ai colori biancorossi, con vittorie importanti per l'Under 15, l'Under 17, l'Under 14 e l'Under 13, mentre arriva una sconfitta casalinga per l'Under.

