Basket serie B | Solbat Golfo Piombino-Verodol CBD Pielle Livorno in diretta Live
Questa sera alle 21, il PalaTenda si anima per il derby tra Solbat Golfo Piombino e Pielle Livorno, valido per la serie B di basket. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo in una sfida sentita e ricca di emozioni. Seguiteci in diretta e non perdetevi ogni momento di questa sfida di grande intensità.
Nuovo impegno per la Pielle Livorno che questa sera alle 21 giocherà al PalaTenda il derby contro il Basket Golfo Piombino. Una partita importante per i biancoblù che vogliono dare continuità alla grande prestazione messa in campo con la Luiss Roma e portare a casa due punti nell'ultima gara. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
