Serie B | Andrea Costa Imola contro Adamant Ferrara in diretta streaming

Andrea Costa Imola e Adamant Ferrara si affrontano domenica in una partita di Serie B che attira l’attenzione dei tifosi. La gara si svolge in un momento in cui il campionato cerca di coinvolgere più appassionati con eventi trasmessi in streaming. La sfida si svolge nel palazzetto di Imola, dove i giocatori puntano a conquistare punti importanti per la classifica. L’appuntamento rappresenta un momento chiave della stagione e viene seguito con interesse.

In ottica di valorizzare l’offerta sportiva nazionale, una sfida della Serie B Nazionale assegna grande rilievo all’appuntamento domenicale: la ventottesima giornata, nona di ritorno, mette di fronte UP Andrea Costa Imola e Adamant Ferrara. L’incontro è fissato per domenica 22 febbraio, alle 18:00, e si disputa al PalaRuggi di Imola (Bo). La trasmissione è prevista in diretta in chiaro su Twitch, con possibilità di visione anche per gli abbonati tramite la piattaforma LNP PASS. L’accesso alla diretta avviene senza alcuna registrazione. La gara rientra in un modello telematico che la Lega Nazionale Pallacanestro e la FIP hanno consolidato per questa stagione, offrendo una partita a settimana in diretta sul canale italbasketofficial di Twitch. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Basket, serie B | Verodol CBD Pielle Livorno-Adamant Ferrara in diretta. LiveAlle ore 18, al PalaMacchia, si svolge il primo incontro del 2026 tra Pielle Livorno e Adamant Ferrara, valido per la serie B di basket.

Paperdi Juvecaserta torna a Imola: trasferta insidiosa contro l’Andrea CostaDomani, la Paperdi Juvecaserta torna in trasferta a Imola per affrontare l’UP Andrea Costa Imola, attualmente settima nel campionato con 24 punti, derivanti da 12 vittorie e 9 sconfitte.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.