Basket successo sofferto ad Altopascio per la PF Pisa in serie C femminile

Questa sera ad Altopascio, la Pallacanestro Femminile Pisa ha ottenuto una vittoria difficile contro una squadra ostica. La partita si è decisa solo negli ultimi minuti, dopo un match combattuto e molto fisico. Nonostante le difficoltà, le toscane sono riuscite a portare a casa i due punti, confermando la loro posizione in classifica e mantenendo vivo il sogno di migliorare nel campionato di serie C femminile.

Pisa, 2 febbraio 2026 – Vittoria come da pronostico, ma non scontata, per la Pallacanestro Femminile Pisa, nella terza di ritorno del campionato di serie C. Ad Altopascio, sul campo di una squadra attualmente nei quartieri bassi della classifica, ma ostica, soprattutto in casa, per l'atteggiamento aggressivo in ogni parte del campo, le ragazze di coach De Filippis, sono sempre state avanti, pur rischiando nel solito ultimo periodo finale.. LA CRONACA – Nel primo quarto la gara si incanala subito nella giusta direzione, con ottime azioni d'attacco e buone intese in velocità tra le ragazze biancorosse, che chiudono avanti di tre punti ( 11-14 ).

