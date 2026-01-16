Basket amara sconfitta a Siena per la PF Pisa in serie C femminile

La Pallacanestro Femminile Pisa ha concluso con una sconfitta la partita contro Virtus Siena, nella penultima giornata di andata del campionato di serie C femminile. La sfida si è svolta a Siena, dove le pisane hanno affrontato una delle squadre più quotate del campionato, concludendo la partita con un risultato negativo.

Pisa, 16 gennaio 2026 – Amara sconfitta per la Pallacanestro Femminile Pisa, nel posticipo della penultima giornata di andata, sul campo della Virtus Siena, vicecapolista del campionato di serie C. Fatale l'ultimo quarto, chiuso con un parziale di 13-6 per la squadra di casa, dopo che la squadra di De Filippis aveva concluso in vantaggio i primi tre periodi di gioco, dando la sensazione di potersi aggiudicare la gara. Ancora una volta le biancorosse pisane hanno perso contro una squadra di vertice con scarto minimo, dimostrando comunque di non essere inferiori a nessuno.. LA CRONACA –Parte forte la Pallacanestro Femminile Pisa, con un break di 0-7 che le consente di chiudere il primo parziale sul 4-11.

Basketball: PF Pisa, a women's Serie C team, suffers a bitter defeat in Siena. - Overtaken in the final, Benedettini and her teammates host their historic rival Porcari on Saturday, who have two more points ... sport.quotidiano.net

