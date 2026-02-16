Basket il DREAM Pisa supera anche Liburnia nello spareggio per il terzo posto in DR2

Il DREAM Pisa ha battuto la Liburnia Libertas Livorno nello spareggio per il terzo posto in DR2, confermando la propria forma. La squadra pisana ha dominato in trasferta, portando a casa una vittoria significativa contro una delle squadre più forti in casa quest’anno. La partita si è giocata davanti a un pubblico numeroso, con i tifosi pisani che hanno sostenuto la squadra fino alla fine.

Pisa, 16 febbraio 2026 – Ulteriore ottima prestazione del DREAM Basket P isa, che, alla quarta di ritorno del campionato di Divisione Regionale 2, vince nettamente lo spareggio per la terza posizione, sul campo della Liburnia Libertas Livorno, finora imbattuta in casa in questa stagione.. LA CRONACA – I gialloblù disputano una gara solida e concreta, che si mette subito bene per i colori pisani dopo il primo quarto ( 10-20 ). La partita sembra virtualmente chiusa al riposo ( 16-33 ), con i ragazzi di Paganucci che controllano magistralmente la partita nella ripresa, tenendo il vantaggio sempre in doppia cifra e concludendo con il punteggio di 47-59, al termine di quaranta minuti di grande attenzione e maturità.